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تحالف من 13 شركة لإنتاج ملياري جرعة من لقاح فيروس كورونا

ذكرت صحيفة وول ستريت جورونال الأميركية أن تحالفا شكل من 13 شركة لإنتاج اللقاحات ضد فيروس كورونا، التحالف وفق الصحيفة يضم شركات فايزر-بيونتك وفارتس وميرك وسانوفي وشركات أخرى.