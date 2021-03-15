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بينما يستعد الليبيون لبناء دولة المؤسسات.. حفتر يشن هجوما مباغتا جنوب غربي البلاد

بينما يستعد الليبيون لبناء دولة المؤسسات في ظل حكومة وحدة وطنية للمرة الأولى منذ سنوات طويلة من الحرب فاجأ اللواء المتقاعد خليفة حفتر الجميع بهجوم مباغت على مدينة أوباريبزعم استهداف احد الإرهابيين.