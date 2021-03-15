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اللاجئون السوريون في تركيا يعززون الإنتاج والمبيعات

أدّت زيادة عدد اللاجئين السوريين في تركيا إلى تأثير إيجابي في الاقتصاد المحلي، وبلغ عدد الشركات المملوكة لسوريين نحو 14 ألفًا، وأظهرت دراسة حديثة للبنك المركزي التركي أن هذا الأمر عزز الإنتاج.