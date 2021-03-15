02:21

الفصائل الفلسطينية تشارك في جولة الحوار الوطني الثانية في القاهرة

يستعد ساسة من 12 فصيلا فلسطينيا لجولة جديدة من الحوار الوطني في القاهرة، تناقش آليات إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، لكن القضية الأبرز على طاولة الحوار هي آلية تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.