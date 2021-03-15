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السودان.. الحكومة تقرر التوسع في زراعة القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي

الأمن الغذائي بات يشكل الهاجس الأكبر للسودان في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وشح في النقد الأجنبي. الأمر الذي دفع الحكومة للتوسع في زراعة محصول القمح، حيث بلغت المساحة المزروعة لهذا العام 800 ألف فدان.