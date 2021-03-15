02:27

الخطة الأميركية المقترحة للسلام في أفغانستان

لا موقف واضحا وصريحا تبلور حتى الآن، بشأن الخطة الأميركية المقترحة للسلام في أفغانستان. تتحفظ لجنة المصالحة الأفغانية على البند المتعلق بتشكيل حكومة انتقالية ضمن بنود الخطة، وتقول إنه مثير للجدل.