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56:56

الحصاد (2021/3/14)

ناقشت إلسي أبي عاصي في “الحصاد” (2021/3/14) المواضيع: المعارك في اليمن تشتد، والجيش الوطني يتقدم في حجة، وقتلى بقصف حوثي على تعز. لجنة المصالحة الأفغانية تناقش مسودة تتضمن الرؤية الأميركية للسلام.
14/3/2021
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