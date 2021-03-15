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الحصاد (2021/3/14)

ناقشت إلسي أبي عاصي في “الحصاد” (2021/3/14) المواضيع: المعارك في اليمن تشتد، والجيش الوطني يتقدم في حجة، وقتلى بقصف حوثي على تعز. لجنة المصالحة الأفغانية تناقش مسودة تتضمن الرؤية الأميركية للسلام.