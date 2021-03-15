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الحرب في أفغانستان.. متى يتم التوصل إلى حل سياسي؟

ترتفع حدة الأعمال القتالية والتفجيرات في أفغانستان مقابل ارتفاع وتيرة المبادرات الدولية المعلنة بشأن الملف الأفغاني لاحتضان الفرقاء الأفغان، يأتي ذلك في ظل مقترحات أميركية تستبق موعد بداية مايو/أيار.