02:23

احتدام المعارك في تعز ومأرب يبن الجيش اليمني والحوثيين

شهدت جبهات القتال بين الجيش الوطني اليمني ومسلحي جماعة الحوثي مواجهات عنيفة في مناطق عدة غرب محافظة تعز، وتمكن الجيش اليمني خلال تلك المواجهات من فتح الطريق بين منطقتي الكويحة والقشعة.