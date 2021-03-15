إيران وإسرائيل.. عندما تتحول البحار إلى مصيدة للسفن

أعلنت إيران تعرض إحدى سفنها التجارية لحادث وصفته بالإرهابي في البحر الأبيض المتوسط، وذلك بعد انفجار جسم غريب -يعتقد أنه لغم بحري- بالسفينة التي كانت متجهة إلى أوروبا، ورجحت التحقيقات الإيرانية أن تكون