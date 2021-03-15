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أعرق مسرحيات ويليام شكسبير تتحول لمسرحية افتراضية بتقنية الأفتار

“حلم ليلة منتصف الصيف” عنوان لعرض افتراضي مسرحي فريد من نوعه بخلطة نادرة تداخلت فيها تقنيات الواقع الافتراضي وتكنولوجيا ألعاب الفيديو وحتى الأداء الحي.