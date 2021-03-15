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أسماء الأسد تواجه تهما بتشجيع الإرهاب

قالت صحيفة “صنداي تايمز” إن أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، تواجه محاكمة قضائية محتملة في المملكة المتحدة قد تؤدي إلى تجريدها من الجنسية البريطانية.