01:35

وسائل إعلام إيرانية: احتمال قوي أن إسرائيل وراء استهداف السفينة الإيرانية في البحر المتوسط

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصدر مطلع إن هناك احتمالا قويا أن تكون إسرائيل وراء استهداف سفينة إيرانية في البحر المتوسط، وأوضح المصدر أن الهجوم ربما نفذ جواً، من خلال إلقاء مواد متفجرة على السفينة.