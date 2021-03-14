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نشرة الثامنة "نشرتكم" 2021/3/14

رصدت نشرة الثامنة “نشرتكم” بتاريخ (2021/3/14) تفاعل رواد منصات التواصل في السودان مع حادثة مقتل طالب بحرم جامعته طعنا بهدف سرقة هاتفه،

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