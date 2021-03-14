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مجلس النواب الأردني يشكل لجنة للتحقيق بحادثة مسشتشفى السلط

بعد جلسة استمرت نحو 5 ساعات، أشبع فيها النواب الحكومة نقدا وهجوما، قرر مجلس النواب الأردني تشكيل لجنة للتحقيق بحادثة مستشفى السلط، التي توفي فيها 9 مصابين بكورونا نتيجة انقطاع الأكسجين.