02:11

لاجئ سوري في تركيا يجمع الحجارة ويبيعها على شكل أدوات منزلية منحوتة

الحاج أبو إبراهيم، لاجئ سوري في تركيا، يجمع الحجارة من الجبال ثم يحولها بمعدات بسيطة إلى أدوات منزلية منحوتة من الصخر ليبيعها ويستعينَ بثمنها على معيشته.