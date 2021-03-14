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قلق وإحباط يسودان الشارع الإسباني بعد مرور عام على جائحة كورونا

تتواصل احتجاجات القطاع الطبي في إسبانيا، مع مرور عام على إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمواجهة جائحة كورونا. وقد أثرت الجائحة على الحالة النفسية لكثير من المواطنين.