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في غمرة تضاعف الجهود الدولية لإحلال السلام.. العنف يعصف في كابل

عاد العنف ليعصف بالمشهد اليومي في أفغانستان، وذلك في غمرة تضاعف الجهود الدولية لحل الصراع هناك، حيث دخلت روسيا على خط الجهود السلمية وأعلنت عن استضافتها مؤتمرا لكافة أطراف النزاع،