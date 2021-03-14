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غضب شعبي في الأردن وأزمة حكومية بسبب وفاة 7 أشخاص لنقص الأكسجين بمستشفى السلط

تسببت وفاة 7 أشخاص لانقطاع الأكسجين لمدة ساعة عن مستشفى السلط في الأردن، بإثارة حالة غضب واسعة في البلاد، كما أدت إلى إقالة وزير الصحة ومدير المستشفى،

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