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03:22
غضب شعبي في الأردن وأزمة حكومية بسبب وفاة 7 أشخاص لنقص الأكسجين بمستشفى السلط
تسببت وفاة 7 أشخاص لانقطاع الأكسجين لمدة ساعة عن مستشفى السلط في الأردن، بإثارة حالة غضب واسعة في البلاد، كما أدت إلى إقالة وزير الصحة ومدير المستشفى،
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13/3/2021
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