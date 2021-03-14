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عودة مهرجان المسرح المحترف في الجزائر

عادت العروض المسرحية إلى جو المنافسة ضمن فعاليات المهرجان الوطني للمسرح المحترف، وتعتبر عودة المسرح بداية وضع حد لفترة طويلة من عزوف المخرجين عن إنتاج أعمال بسبب جائحة كورونا.