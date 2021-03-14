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رغم سياسة التهميش الإسرائيلية.. طلاب فلسطينيين يجتازون امتحان مزاولة الطب

تمكن مئات الطلاب الفلسطينيين داخل الخط الأخضر من اجتياز امتحان مزاولة مهنة الطب، بعد إنهاء دراستهم الجامعية، رغم سياسات التهميش والإقصاء التي يتعرضون لها من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.