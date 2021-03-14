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02:33
خشية من آثار جانبية.. أيرلندا توقف التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا
قررت أيرلندا التوقف مؤقتا عن التطعيم بلقاح “أسترازينيكا” (AstraZeneca) المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد شكوك بتسببه بجلطات دموية لعدد ممن تم حقنهم به، غير أن الشركة المصنعة للقاح أكدت خطأ هذه الشكوك،
14/3/2021
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آخر تحديث: 14/3/2021
11:01 PM (مكة المكرمة)
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