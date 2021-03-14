02:44

تركيا.. الحكومة تقر طريقة متدرجة لرفع الحظر وسياسة الإغلاق

بعد أكثر من 3 أشهر على سياسة الإغلاق المتبعة في تركيا للحد من انتشار فيروس كورونا، عادت الحكومة وأقرّت طريقة جديدة ومتدرجة لرفع الحظر، تعتمد على تصنيف المحافظات التركية وفق درجة الخطورة.