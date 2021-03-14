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02:25

المصنعون البريطانيون يعانون تأخيرا في نقل البضائع مع دول الاتحاد

أظهر استطلاع رأي في بريطانيا أجرته مجموعة تجارية أن 76% من الشركات المصنعة تعاني تأخيرًا في شحن بضائعها، وذلك نتيجة تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
14/3/2021
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