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المصنعون البريطانيون يعانون تأخيرا في نقل البضائع مع دول الاتحاد

أظهر استطلاع رأي في بريطانيا أجرته مجموعة تجارية أن 76% من الشركات المصنعة تعاني تأخيرًا في شحن بضائعها، وذلك نتيجة تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي.