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الخبز على حمم بركانية في آيسلندا

يتفنن الخبازون في شتى بقاع الأرض في صناعة الخبز بطرق مختلفة، لكن في آيسلندا نتعرف على خبز البركان، وكيف يتم وضعه في فرن طبيعي يستمد حرارته من بقايا الحمم البركانية؟