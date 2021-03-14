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56:23
الحصاد (2021/3/13)
تابعت خديجة بن قنة في الحصاد (2021/3/13) العديد من القضايا، وكان من أبرزها: تصعيد على جبهات محافظات حجة وتعز ومأرب باليمن، وطهران تقول إن سفينة تجارية إيرانية تعرضت لاعتداء إرهابي في البحر المتوسط.
13/3/2021
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