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الحصاد (2021/3/13)

تابعت خديجة بن قنة في الحصاد (2021/3/13) العديد من القضايا، وكان من أبرزها: تصعيد على جبهات محافظات حجة وتعز ومأرب باليمن، وطهران تقول إن سفينة تجارية إيرانية تعرضت لاعتداء إرهابي في البحر المتوسط.