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02:12

الأردن.. تشكيل لجنة طبية عسكرية للتحقيق في حادثة مستشفى السلط الحكومي

أوقفت السلطات الأردنية مدير مستشفى الحسين في مدينة السلط ومسؤول التزويد لمدة أسبوع، وأسندت لهم تهمة التسبب بالوفاة، وجاء ذلك على خلفية وفاة 7 من مرضى كورونا بعد انقطاع الأوكسجين عنهم.
14/3/2021
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