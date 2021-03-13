02:48

واشنطن وتل أبيب تعقدان أول حوار إستراتيجي بشأن الملف النووي الإيراني

أطلقت إسرائيل والولايات المتحدة أولى جلسات الحوار الإستراتيجي بين الطرفين فيما يخص ملف إيران النووي، وتم خلال الاجتماع استعراض تقارير أمنية حول تحركات إيران في المنطقة.