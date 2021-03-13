البث الحي
26:00

ما وراء الخبر.. ماذا يعني الإجماع داخل مجلس الأمن على إخراج المرتزقة؟

تساءل برنامج “ما وراء الخبر” في حلقته بتاريخ (2021/3/13)، عن دلالة الإجماع الدولي وللمرة الأولى داخل مجلس الأمن على إخراج كافة القوات المرتزقة من ليبيا،
13/3/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

ما وراء الخبر- المبعوث الأميركي لليمن يعلن خطته للتسوية.. كيف ستتعامل معها الأطراف؟

26:44
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/11)

21:06
(الجزيرة)

القحطاني: اتفاق الدوحة لم يفشل وقطر تواصل جهودها مع قوى دولية وإقليمية لسلام أفغانستان

23:56
(الجزيرة)

المرابطات: حصن المسجد الأقصى

24:57
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

ما وراء الخبر- المبعوث الأميركي لليمن يعلن خطته للتسوية.. كيف ستتعامل معها الأطراف؟

26:44
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/11)

21:06
(الجزيرة)

القحطاني: اتفاق الدوحة لم يفشل وقطر تواصل جهودها مع قوى دولية وإقليمية لسلام أفغانستان

23:56
(الجزيرة)

المرابطات: حصن المسجد الأقصى

24:57
المزيد من حوارية

بعد الإجماع بمحلس الأمن للمرة الأولى.. هل تستجيب القوى الدولية وتسحب المرتزقة من ليبيا؟

(الجزيرة)

تونس.. تفاصيل وفاة 5 عمال في حريق شب بأحد خزانات مصنع للإسفلت

(الجزيرة)

عقد على الثورة.. رياض حجاب: الثورة السورية لم تنته والتغيير قادم

(الجزيرة)

ما وراء الخبر- المبعوث الأميركي لليمن يعلن خطته للتسوية.. كيف ستتعامل معها الأطراف؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

القضاء الكندي يرفض طلب الجبري رفع تجميد أصوله عالميا

سعد الجبري يواجه دعوى بكندا تتهمه باختلاس أموال كانت مخصصة للأمن ومكافحة الإرهاب بالسعودية (الجزيرة)

نفذتها طائرة مسيرة.. ضربات جوية تستهدف مدينة أوباري جنوبي ليبيا

القصف على أوباري وقع فجر الأحد ولم يتبين على الفور المواقع المستهدفة بالتحديد (رويترز)

حادثة مستشفى السلط.. جلسة طارئة لمجلس النواب الأردني بحضور الحكومة ووزير الداخلية مُكلف بالصحة

(الجزيرة)

8 تطبيقات يجب على مستخدمي هواتف أندرويد حذفها.. يمكنها الاستيلاء على حساباتك المصرفية

لا تصيب البرامج الضارة التطبيقات المصرفية فحسب ولكنها تتيح لجهات خارجية الوصول لهاتفك المحمول عن بعد (رويترز)