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ما وراء الخبر.. ماذا يعني الإجماع داخل مجلس الأمن على إخراج المرتزقة؟

تساءل برنامج “ما وراء الخبر” في حلقته بتاريخ (2021/3/13)، عن دلالة الإجماع الدولي وللمرة الأولى داخل مجلس الأمن على إخراج كافة القوات المرتزقة من ليبيا،