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26:44

ما وراء الخبر- المبعوث الأميركي لليمن يعلن خطته للتسوية.. كيف ستتعامل معها الأطراف؟

ناقشت حلقة (2021/3/12) من برنامج “ما وراء الخبر” إعلان المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ التوصل إلى خطة متماسكة لوقف إطلاق النار وطرحها على الحوثيين.
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