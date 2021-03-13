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26:44
ما وراء الخبر- المبعوث الأميركي لليمن يعلن خطته للتسوية.. كيف ستتعامل معها الأطراف؟
ناقشت حلقة (2021/3/12) من برنامج “ما وراء الخبر” إعلان المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ التوصل إلى خطة متماسكة لوقف إطلاق النار وطرحها على الحوثيين.
12/3/2021
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