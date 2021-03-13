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01:39
كانت بحوزة الحوثيين.. الجيش الوطني اليمني يبسط سيطرته على مناطق في تعز
تجول مراسل الجزيرة في منطقة الكدحة غربي محافظة تعز حيث تمكن الجيش الوطني اليمني من بسط سيطرته على عدد من المناطق هناك بعد معارك مع قوات الحوثي،
13/3/2021
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