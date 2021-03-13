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25:28

فوق السلطة 224– أميركا تدعم السعودية وتنزه الحوثيين

تناولت حلقة (2021/3/12) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين التالية: أميركا تساعد السعودية ضد الحوثيين غير الإرهابيين. البابا يكرم ميليشيويا مسيحيا تصنفه واشنطن إرهابيًّا.
12/3/2021
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