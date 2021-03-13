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سبب ارتفاع الإصابات والوفيات بكورونا.. السلطة الفلسطينية تمدد الإغلاق الشامل ببعض المناطق

قررت السلطة الفلسطينية تمديد حالة الإغلاق الشامل في عدد من المدن والمحافظات، وذلك بعد الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب المزيد من الحالات.

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