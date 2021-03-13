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02:25
زيارة داخل بركان في آيسلندا
ترتبط البراكين غالبا في الأذهان بالحمم البركانية وخطورتها، لكن أحد البراكين الخامدة في آيسلندا يتميز عن غيره بأن فوهته ما زالت مفتوحة، وهذا أمر فريد من نوعه، لأنه فوهة البركان تغلق عادة بعد ثورانه.
13/3/2021
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