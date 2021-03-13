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رغم ازدياد أعداد الإصابات والوفيات بالكورونا.. عراقيون يخشون التطعيم

يتخوف كثير من العراقيين من أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، رغم ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات خلال الموجة الثانية من انتشار الفيروس. وقد مددت السلطات المعنية إجراءات الإغلاق للحد من انتشار الجائحة.