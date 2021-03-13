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تونس.. خسائر في الاقتصاد نتيجة الأزمة في ليبيا

تسببت الأزمة الليبية في زيادة خسائر الاقتصاد التونسي، إذ قدّرها تقرير للبنك الدولي بنحو 800 مليون دولار سنويا. وتشمل هذه الخسائر استثمارات وصادرات المؤسسات التونسية المستثمرة في ليبيا.