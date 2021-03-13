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تونس.. تخصيص 25 مركزا للتطعيم ضد فيروس كورونا في مختلف ولايات البلاد

بدأت في تونس حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، والتي ستشمل في البداية تطعيم الأطقم الطبية وعمال قطاع الصحة، وأعلنت وزارة الصحة التونسية في بيان أنها خصصت 25 مركزا للتطعيم في مختلف ولايات البلاد.

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