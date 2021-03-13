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بسبب جائحة كورونا.. إغلاق المؤسسات الثقافية والفنية والمواقع الأثرية في لندن

أظهر تحقيق أجراه مكتب التدقيق الوطني في إنجلترا أن وضع قطاع الثقافة والفنون في ظل جائحة كورونا فاق أسوأ السيناريوهات التي كانت تتوقعها الحكومة قبل نحو عام، رغم خطتها لإنقاذ القطاع.