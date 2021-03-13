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02:28

اليمن.. معارك كر وفر بين قوات الجيش الوطني والحوثيين

قالت مصادر عسكرية يمنية إن اشتباكات عنيفة تدور منذ أمس الجمعة في مديرية عبس بمحافظة حجة شمال غربي البلاد بعد تقدم الجيش الوطني على حساب الحوثيين.
13/3/2021
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