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اليابان.. حملات للتوعية بقضية المساواة بين الرجل والمرأة

تزايدت في الفترة الأخيرة حملات التوعية فيما يخص المساواة بين الرجل والمرأة بالمجتمع الياباني، وتعتبر اليابان -وفق العديد من التقديرات- أقل دولة متقدمة من حيث نسبة مشاركة المرأة في السياسة والاقتصاد.