02:28

المعارضة السنغالية تطالب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في مقتل المتظاهرين

طالبت المعارضة السنغالية السلطات بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في مقتل المتظاهرين في الاحتجاجات التي نظمت ضد الحكومة. وقد قتل في تلك المظاهرات 11 شخصا بحسب تقديرات المعارضة.