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56:50
الحصاد (2021/3/12)
تناولت خديجة بن قنة في “الحصاد” (2021/3/12) المواضيع: اتساع نطاق المعارك في تعز وحجة ومأرب، الخارجية اليمنية تعلن تعاطي الحكومة إيجابيا مع مبادرة أميركية لإحلال السلام، والحوثيون يرفضون.
12/3/2021
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