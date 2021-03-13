56:50

الحصاد (2021/3/12)

تناولت خديجة بن قنة في “الحصاد” (2021/3/12) المواضيع: اتساع نطاق المعارك في تعز وحجة ومأرب، الخارجية اليمنية تعلن تعاطي الحكومة إيجابيا مع مبادرة أميركية لإحلال السلام، والحوثيون يرفضون.