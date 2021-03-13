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أجهزة التنفس وكورونا.. ماذا عن مستويات الأكسجين المطلوبة لتجنب الأسوأ؟

تتغير نسب العلاج بالأكسجين بمرور الوقت لدى المصابين بكورونا، ولهذا من الضروري مراقبة هذه الحاجة خصوصا لدى الحالات الحرجة التي تعتمد كليا على أجهزة التنفس الصناعي، لأن انقطاع تدفق الأكسجين يعني وفاتها.

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