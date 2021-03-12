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21:06
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/11)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/11) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع حريق بمصنع العبور للملابس في محافظة القليوبية بمصر. كما رصدت التفاعل مع تصريحات وزير الإعلام الأردني.
11/3/2021
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