21:06

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/11)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/11) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع حريق بمصنع العبور للملابس في محافظة القليوبية بمصر. كما رصدت التفاعل مع تصريحات وزير الإعلام الأردني.