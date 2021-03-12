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مكبدة أياهم خسائر تزيد عن 25 مليون دولار.. سلطات الاحتلال تقطع الكهرباء عن مزارعين بالأغوار

تكبد المزارعون الفلسطينيون في قرية الجفتلك بالأغوار الفلسطينية خسائر تزيد عن 25 مليون دولار، بعد أن أقدمت سلطات الاحتلال على قطع التيار الكهربائي عن مزارعهم منذ نحو 20 يوما،