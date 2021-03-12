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مطاعم الوحبات السريعة في مقديشو تحولت لملاذ للشباب للترفيه عن أنفسهم

وجد الشباب في العاصمة الصومالية مقديشو في مطاعم الوجبات السريعة -التي انتشرت في مدينتهم- خير مكان للاجتماع مع بعضهم البعض وقضاء أوقات ممتعة،