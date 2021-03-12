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مصبغة العم سلامة.. أقدم مصبغة في مصر

في أحد أحياء القاهرة، وتحديدا في “الدرب الأحمر” يقف العم سلامة بين أولاده وأحفاده، وهو يراقبهم ويشرف على عملهم في المصبغة التي أسسها أجداده منذ 120 عاما، وتولى هو إدارتها منذ أكثر من 70 عاما،