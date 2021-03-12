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مسجد دهوك الكبير.. شاهد على تاريخ المدينة منذ 3 قرون

رغم التغييرات الكبيرة التي طرأت على مدينة دهوك العراقية، إلا أن المسجد الكبير فيها الذي أسس قبل أكثر من 3 قرون لم يلسمه أي من هذا التغيير، وظل الشاهد الأبرز على حضارة وتاريخ المدينة>