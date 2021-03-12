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لم يتوقف دوره على العبادة.. مسجد بضواحي باريس يساعد المحتاجين ويؤوي المشردين

لا يقتصر دور المسجد في ضاحية “مونت لا فيل” في العاصمة الفرنسية باريس على العبادة فقط، حيث يقدم المسجد مئات وجبات الطعام يوميا للمحتاجين، كما أنه يعتبر مأوى للمشردين بالمدينة.