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للتعافي من آثار كورونا.. بايدن يوقع خطة لإنقاذ الاقتصاد

فيما اعتبر أول نجاح له منذ توليه السلطة، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن خطة إنقاذ لاقتصاد بلاده بلغت تكلفتها 1,9 تريليون دولار، وذلك للتغلب على الآثار التي تسببت بها جائحة كورونا على القطاع الاقتصادي.